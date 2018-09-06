Для учений «Восток-2018» призвали граждан из запаса

Минобороны России призвало несколько тысяч граждан для крупных военных учений «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 17 сентября.

«В рамках подготовки к маневрам «Восток-2018» проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов. Отмобилизовано 21 формирование в 10 субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса», — цитирует «РИА Новости» начальника Геншатаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.

Всего же в маневрах задействовано 297 тыс. военнослужащих.

«Привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также часть сил дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил», — сказал Герасимов.

Что касается техники, то в военных играх примут участие свыше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин. Также ожидается до 80 кораблей и судов обеспечения.

«Восток-2018» проведут на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Учения станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. На одном из этапов в них примут участие подразделения из Китая и Монголии.

В прошлом году состоялись стратегические учения «Запад-2017». Они проходили с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии. В них принимало участие около 13 тыс. военнослужащих.