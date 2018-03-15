Неучения — свет

Москва настаивает на введении моратория на военные учения вблизи Корейского полуострова на время межкорейского саммита и встречи лидеров Северной Кореи и США и предшествующий им период, заявил "Известиям" замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Как сообщили «Известиям» три источника в дипломатических кругах РФ, эта позиция была высказана на встрече в российской столице главы МИДа Сергея Лаврова со спецпосланником президента Южной Кореи, советником его администрации по вопросам безопасности Чон Ый Ёном. В Сеуле доводы Москвы услышали и «работают над этим», но многое зависит от позиции американцев.

Чон Ый Ён прилетел в Москву во вторник, успев перед этим побывать не только в Пхеньяне, но и в Вашингтоне и Пекине. Самой результативной оказалась поездка в США — именно оттуда в минувшую пятницу пришла новость о намерении Дональда Трампа встретиться с Ким Чен Ыном. Уже после этого спецпосланник южнокорейского президента отправился в Пекин и Москву — посвятить обе столицы в детали своих встреч с северокорейским лидером и главой Белого дома. Глава национальной службы разведки Республики Корея (РК) Со Хун, также побывавший в Пхеньяне, полетел, в свою очередь, в Токио — рассказать о позициях сторон японскому премьеру Синдзо Абэ.

— Главное для нас было послушать из первых уст человека, который общался и с Ким Чен Ыном, и с Дональдом Трампом, и с Си Цзиньпином, и понять, что же было на самом деле в Пхеньяне и как к этому относится американская сторона и китайская, что тоже немаловажно, — обозначил «Известиям» цель встречи главы российского МИДа Сергея Лаврова с Чон Ый Ёном информированный источник на Смоленской площади.

При этом встреча не превратилась в монолог представителя Сеула. Что сказать, нашла и российская сторона — прежде всего по поводу всё еще планирующихся крупномасштабных маневров на Корейском полуострове РК и США.

- Трудно себе представить, чтобы такое беспрецедентное событие (встреча Кима Чен Ына и Дональда Трампа - "Известия") и даже процесс подготовки к нему сопровождались "бряцанием оружия" на Корейском полуострове и вокруг него. Ведь повышенная военная активность сама по себе несет потенциальную угрозу вооруженного столкновения. Надемся, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет принято решение о приотановке маневров хотя бы на период переговоров, - сказал "Известиям" замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Другой собеседник "Известий" в дипведомстве добавил: в Сеуле доводы Москвы о двойной заморозке (одновременном моратории на ракетно-ядерные испытания Пхеньяном и на маневры Сеула и Вашингтона) услышали и «работают над этим» с американской стороной.

Осенью прошлого года, до начала нынешней «олимпийской» разрядки в отношениях двух Корей, Россия и Китай выдвинули план урегулирования, который, в частности, предполагал приостановку КНДР всех испытаний при параллельном отказе США и Южной Кореи от проведения ежегодных военных маневров. Ввиду согласия Северной Кореи принять участие в Играх в Пхенчхане и стартовавшего за этим диалога между Пхеньяном и Сеулом учения по просьбе Южной Кореи были перенесены предположительно на начало апреля. Но — не отменены в принципе.

В начале марта на встрече с Чон Ый Ёном и другими высокопоставленными представителями южнокорейской администрации и разведки Ким Чен Ын неожиданно сказал, что относится к маневрам «с пониманием», хотя раньше считал их едва ли не провокацией войны. Но, невзирая на смягчение риторики, в условиях, когда в непосредственной близости от берегов КНДР 17 тыс. американских и 300 тыс. южнокорейских военных (даже если этот масштаб будет, как предполагается, снижен) станут отрабатывать сценарий военной операции против Северной Кореи, настроиться на миролюбивый лад товарищу Киму будет непросто.

— Конечно, надо добиваться отмены маневров. Это должен быть (со стороны американцев. — «Известия») шаг навстречу, а не стук кулаком по столу и споры, у кого ядерная кнопка больше. Только переговорный процесс, — обозначил «Известиям» российскую позицию заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Приезд спецпосланника президента РК в Москву стал, по словам собеседников «Известий», отражением той важной роли, которую Москва традиционно играла в урегулировании на Корейском полуострове. В схожих тонах поездку южнокорейца оценили и в Пекине, который так же, как и Россия, поддерживает идею «двойной заморозки». По инициативе Дональда Трампа в пятницу состоялся его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время беседы американский лидер, ранее открыто критиковавший Пекин за недостаточные усилия по давлению на КНДР, отметил, что Китай был прав, настаивая на диалоге США с Северной Кореей. А также, согласно пересказу китайских СМИ, высоко оценил роль Пекина в урегулировании на Корейском полуострове, пообещав усилить координацию с Китаем по этой теме.

Насколько США готовы к компромиссу по теме маневров, очевидно, станет понятнее уже в пятницу. В этот день в Вашингтоне — по итогам турне спецпосланников президента РК в Пекин, Токио и Москву — должны пройти переговоры главы южнокорейского МИД РК Кан Ген Хва с госсекретарем США. Планировалось, что визиви госпожи Кан будет Рекс Тиллерсон, однако ввиду его отставки во вторник «сверять часы» придется уже с новым госсекретарем экс-директором ЦРУ Майком Помпео.