Прямой эфир

Спецпосланник президента Южной Кореи прибудет в РФ 13 марта

0
Фото: Global Look Press/Vegard Wivestad
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецпосланник президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён посетит Россию с 13 по 14 марта. Он намерен дать разъяснения итогов недавних межкорейских контактов, сообщили в понедельник, 12 марта, в администрации главы республики.

«Мирное наступление» Пхеньяна
Как в Южной Корее относятся к прорыву в отношениях с КНДР

Как передает «РИА Новости», повестка дня визита в Россию очень насыщенна. Отмечается, что пока окончательно не решено, с кем именно будет встречаться спецпосланник в Москве.

Сообщается, что сейчас Чон Ый Ён находится с визитом в Китае. Напомним, именно он возглавлял правительственную делегацию Республики Корея в ходе недавнего визита в КНДР. Он также посетил США, информировав Белый дом об итогах этой поездки.

Кроме того, Чон Ый Ён передал президенту США Дональду Трампу устное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына с предложением о личной встрече. Сообщалось, что их встреча может состояться до мая текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны подробности послания Ким Чен Ына Трампу
Путин призвал все стороны в конфликте вокруг КНДР проявлять сдержанность
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017