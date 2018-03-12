Спецпосланник президента Южной Кореи прибудет в РФ 13 марта

Спецпосланник президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён посетит Россию с 13 по 14 марта. Он намерен дать разъяснения итогов недавних межкорейских контактов, сообщили в понедельник, 12 марта, в администрации главы республики.

Как передает «РИА Новости», повестка дня визита в Россию очень насыщенна. Отмечается, что пока окончательно не решено, с кем именно будет встречаться спецпосланник в Москве.

Сообщается, что сейчас Чон Ый Ён находится с визитом в Китае. Напомним, именно он возглавлял правительственную делегацию Республики Корея в ходе недавнего визита в КНДР. Он также посетил США, информировав Белый дом об итогах этой поездки.

Кроме того, Чон Ый Ён передал президенту США Дональду Трампу устное послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына с предложением о личной встрече. Сообщалось, что их встреча может состояться до мая текущего года.