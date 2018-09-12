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Бомбардировщики Ту–95МС отстрелялись крылатыми ракетами на маневрах «Восток–2018»

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Крылатые ракеты, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, поразили наземные цели на военных учениях «Восток-2018» на полигоне Телемба в Бурятии.

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Поражение мишеней зафиксировали средства объективного контроля.

«Взлет самолетов Ту-95МС был осуществлен с одного из военных аэродромов Дальнего Востока, расположенного на расстоянии свыше 2 тыс. км от мишенного полигона. Авиационное прикрытие стратегических ракетоносцев в воздухе выполняли экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа», — сообщила пресс-служба Министерства обороны в среду, 12 сентября.

После выполнения задачи экипажи дальней авиации вернулись на аэродром базирования.

Военные учения «Восток-2018» стартовали во вторник, 11 сентября, на Дальнем Востоке. Они продолжатся до 17 сентября на пяти полигонах Дальнего Востока и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Лично руководить маневрами будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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