В Сети высмеяли условие Киева по разгрому России «в пыль»

Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к предположению экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, что Россию можно было бы «разгромить в пыль», не будь у нее ядерного оружия.

Свое предположение чиновник озвучил 13 сентября, комментируя военные маневры «Восток-2018». Он добавил, что учения — всего лишь демонстрация силы, чтобы убедить другие государства избегать военных конфликтов.

Однако, у пользователей сети «ВКонтакте» свое мнение на этот счет. Одни предположили, что Суслов психически болен или употребляет запрещенные вещества, другие же напомнили, что Россию никому до сих пор разгромить не удавалось (орфография и пунктуация авторов сохранена. — Ред.).

«И конечно же они не подумали своей головой, что у нас территория раз в 15 больше чем их, и что бы они делали с этой «пылью»?)) Я конечно понимаю, что пыль для них нормальное состояние, нооо...», — пишет Виктор Лебедев

«Украина — чарующий мир психиатрии: сверкающая россыпь симптомов, лабиринты диагнозов и невероятное количество идиотов. Полностью укомплектованный дурдом для особо опасных пациентов без врачей и санитаров...», — констатировал Евгений Епифанцев.

«Если да кабы, то во рту росли грибы.....наркотой меньше баловаться нужно», — посоветовал Анатолий Зайцев.

«Я конечно понимаю, что им привычно обитать в пыли и на разваленных территориях, но зачем крушить абсолютно все? В этом нет логики, это самое неразумное использование нашей земли», — отметил Руслан Ливанов.

«Господа украинцы! Забудьте и даже не держите в головах, что вы могли бы победить Россию. Это не могли сделать французы, шведы, турки, англичане и несколько раз немцы и еще многие другие, которые посильнее вашей киевской хунты», — напомнил Валентин Кабанов.

«Восток-2018» — сaмыe крyпныe маневры в истоpии pоccийской apмии с 1981 года. Они прoxoдят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.

Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения. 13 сентября завершился основной этап учений.