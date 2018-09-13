Путин назвал задачи российской армии

Президент России Владимир Путин во время смотра войск на боевых учениях «Восток-2018» рассказал, в чем заключается долг российских военных.

«Наш долг перед нашей страной и родиной в том, чтобы быть готовым отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава государства добавил, что в случае необходимости нужно будет оказать поддержку союзникам.

«Восток-2018» — сaмыe крyпныe маневры в истоpии pоccийской apмии с 1981 года. Они прoxoдят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.

Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.

В четверг, 13 сентября, завершился основной этап учений «Восток-2018». В ходе маневров российские войска совместно с китайскими и монгольскими военнослужащими разгромили условного противника.