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Завершен основной этап учений «Восток-2018»

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Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска совместно с китайскими и монгольскими военнослужащими разгромили условного противника во время основного этапа крупнейших военных учений «Восток-2018».

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За ходом маневров на забайкальском полигоне Цугол наблюдал российский лидер Владимир Путин. На полигоне также присутствовали министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, под личным руководством которого проходят маневры, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава Минобороны КНР Вэй Фэнхе и командир бригады ВС Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

Розыгрыш маневров проходил в два этапа, на первом из которых подразделения 21-й, 74-й отдельных мотострелковых бригад и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа осуществили захват выгодных рубежей и уничтожили важные объекты противника.

Второй этап состоял из четырех тактических эпизодов с боевой стрельбой. В нем были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», установки реактивных систем залпового огня «Торнадо-12, «Град», «Ураган», новейшие самоходные артиллерийские установки, а также авиагруппа в составе четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95, дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ, 16 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и авиационных комплексов Су-34.

Самые крупные в современной истории российской армии маневры продлятся до 17 сентября. Они развернуты на Дальнем Востоке, в Японском, Охотском и Беринговом морях.

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