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Появилось видео парада с учений «Восток-2018»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Основной этап масштабных боевых учений «Восток-2018» завершился парадом участников и смотром военной техники в четверг, 13 сентября. 

Маневры проходили на забайкальском полигоне «Цугол» с участием войск ЦВО и ВВО, Народно-освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии.

От российской стороны в параде приняли участие более 200 единиц техники, от Китая — свыше 50. Также в марше участвовали подразделения Монголии, отмечает РЕН ТВ

Понаблюдать за учениями и парадом приехал и президент РФ Владимир Путин. Он наградил медалями 10 самых отличившихся военнослужащих.

«Восток-2018» — сaмыe крyпныe маневры в истоpии pоccийской apмии с 1981 года. Они прoxoдят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.

Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.

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