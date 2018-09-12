Прямой эфир

Шойгу анонсировал регулярные совместные учения России и Китая

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на регулярной основе. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 12 сентября.

Ранее, в среду, генерал армии прибыл в войска Восточного военного округа в Забайкалье, где проходят маневры «Восток-2018». Шойгу и глава военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол.

Фэнхе подчеркнул важность сотрудничества России и Китая в военной сфере на оперативном и стратегических уровнях. Он добавил, что военно-политическое руководство КНР будет уделять этому внимание.

«Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить», — цитирует российского министра агентство ТАСС.

Военные учения «Восток-2018» проводятся с 11 по 17 сентября под личным руководством Сергея Шойгу. Они проходят на пяти полигонах на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. 

Всего в учениях задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завершена масштабная перегруппировка войск в рамках учений «Восток-2018»
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об учениях «Восток-2018»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017