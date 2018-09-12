Шойгу анонсировал регулярные совместные учения России и Китая

Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на регулярной основе. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 12 сентября.

Ранее, в среду, генерал армии прибыл в войска Восточного военного округа в Забайкалье, где проходят маневры «Восток-2018». Шойгу и глава военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол.

Фэнхе подчеркнул важность сотрудничества России и Китая в военной сфере на оперативном и стратегических уровнях. Он добавил, что военно-политическое руководство КНР будет уделять этому внимание.

«Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить», — цитирует российского министра агентство ТАСС.

Военные учения «Восток-2018» проводятся с 11 по 17 сентября под личным руководством Сергея Шойгу. Они проходят на пяти полигонах на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.

Всего в учениях задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.