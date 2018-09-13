Путин наградил отличившихся на учениях «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин наградил 10 военнослужащих из РФ, Китая и Монголии, отличившихся во время учений «Восток-2018». Торжественная церемония прошла на полигоне Цугол в Забайкальском крае в четверг, 13 сентября.

Глава государства вручил медали четырем российским военным, а также четверым военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и двум офицерам вооруженных сил Монголии, сообщает ТАСС.

Выступая на полигоне Цугол в ходе полевого смотра войск, президент подчеркнул, что Россия — миролюбивое государство и у нее нет агрессивных планов против других стран. «Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — заявил Путин.

Ранее в этот же день завершился основной этап учений «Восток-2018», которые стали самыми масштабными в истории российской армии с 1981 года. Маневры проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей. Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.