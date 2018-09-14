Россия применила «ракеты-невидимки» на маневрах «Восток-2018»

Российские военные во время маневров «Восток-2018» применили превосходящие по характеристикам все зарубежные аналоги «ракеты-невидимки». Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

По словам Тихонова, перед военными стояла трудная задача в ходе условного массированного удара сбить тренировочные копии огибающих рельеф крылатых ракет, имитаторы баллистических боеголовок и мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс».

«В маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет», – отметил полковник в интервью газете «Звезда».

Тихонов подчеркнул, что несмотря на сложные условия, экипажам удалось поразить все цели, причем некоторые из них – на подлете.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей. Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения. За ходом основного этапа маневров на полигоне Цугол наблюдал президент России Владимир Путин.