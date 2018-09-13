«Наш долг — быть готовыми отстоять суверенитет»

Самые масштабные в новейшей истории нашей страны военные маневры «Восток-2018» стали сложным экзаменом для российских армии и флота. Об этом Владимир Путин сказал на полигоне Цугол в Забайкалье, где прошел основной этап учений. Все части и соединения, принимающие участие в маневрах, выполнили поставленные перед ними задачи, подчеркнул президент. Россия, заявил он, продолжит и дальше укреплять вооруженные силы, чтобы быть готовой отстоять свой суверенитет, а если потребуется — поддержать союзников. У нашей страны нет агрессивных планов, а ее внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован, отметил российский лидер.

Основной этап учений «Восток-2018» начался на полигоне Цугол в Забайкалье, когда в Москве было четыре часа утра. За крупнейшими в российской истории маневрами со смотровой вышки центрального командного пункта вместе с Владимиром Путиным наблюдали глава Минобороны Сергей Шойгу и его коллега из КНР Вэй Фэнхэ, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командир бригады вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн, замглавы объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь и наблюдатели из 59 стран мира.

— Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен, — отметил президент России, выступая на полевом смотре войск. — В маневрах задействован личный состав двух военных округов и двух флотов: Северного и Тихоокеанского, всего порядка трехсот тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц вооружения и военной техники.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что, согласно легенде учений, совместная группировка российских вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вооруженных сил Монголии совместно отражали массированное наступление противника, который прорвался через государственную границу. Союзникам было поручено всеми средствами остановить его и перейти в наступление.

Российская группировка состояла из танковой дивизии и шести бригад — пяти мотострелковых и одной танковой. НОАК была представлена мотопехотной бригадой, а монгольские вооруженные силы — мотострелковой ротой.

Цугол — один самых больших военных полигонов не только в России, но и во всем мире. Расположенный в 250 км от Читы, он позволяет разместить более 10 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники. На Цуголе практически без ограничений можно применять авиацию, артиллерию, ракетные системы и даже высаживать десант. Полигон славится своим суровым климатом. Здесь всегда сильный ветер, летом — изнуряющая жара, зимой — сильнейшие морозы.

Всеми средствами

Как рассказал «Известиям» командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, учения проводились в том числе и с учетом полученного боевого опыта в Сирии.

В ходе маневров применялись практически всё вооружение и военная техника из арсенала сухопутных войск, ВДВ и ВКС. Ракетные войска и артиллерия работали с первой до последней минуты учебного боя. По маршрутам выдвижения условного противника нанесли мощный удар реактивные системы залпового огня «Торнадо-1» и «Ураган», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и «Солнцепек».

Авиагруппа из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95 и шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла массированный удар крылатыми ракетами. «Добивали» противника фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Также в учениях принимали участие многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ и сверхзвуковые перехватчики Миг-31. Для поражения целей использовались как неуправляемые бомбы, так и высокоточные боеприпасы. Самолеты работали дистанционно, не заходя в зону поражения ПВО противника.

В составе группировки российских и союзных сил на полигоне находились 180 танков и более 90 боевых машин пехоты, а также боевые машины поддержки танков «Терминатор». Командование активно применяло тактику танковой карусели, разработанную на основе опыта локальных конфликтов последних десятилетий. Она основана на постоянной ротации машин — группа танков занимает позицию и ведет непрерывный огонь, после чего уходит пополнять боезапас, пока ее сменяет другая группа. Это позволяло создать на переднем крае сплошную стену огня, которая не дает противнику поднять голову.

Для создания проходов в минно-взрывных заграждениях применялись как испытанные временем установки разминирования УР-77 «Метеорит», так и современные самоходные роботизированные комплексы разминирования «Уран-6» и «Уран-9».

Одним из самых ярких эпизодов учений стала высадка оперативно-тактического десанта в тылу «противника». Для выброски семисот военнослужащих и более полусотни боевых машин десанта БМД-2 и современных БМД-4 были использованы 25 военно-транспортных самолетов Ил-76МД. В десантной операции приняли участие вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24П, Ка-52, которые нанесли огневые удары, перебрасывали через линию фронта подразделения ВДВ и спецназа, проводили дистанционное минирование и поддерживали десантников огнем. Для высадки тактического десанта использовался в том числе самый большой военно-транспортный вертолет в мире — Ми-26.

Боевой опыт

Принципиально новым элементом по сравнению с масштабными учениями прошлых лет было массовое применение беспилотных аппаратов. На всем протяжении учебного боя работали БПЛА ближнего действия, средней и малой дальности «Элерон-3», «Орлан-10» и «Форпост». Они вели разведку, наводили артиллерию и авиацию на цели и даже вели радиоэлектронное подавление. Также беспилотники фиксировали поражение целей.

Одновременно войска учились бороться с беспилотными летательными аппаратами условного «противника». Войскам ПВО была поставлена дополнительная задача — уничтожать беспилотники. Маневренные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводили из строя и принудительно сажали «вражеские» БПЛА.

Примечательно, что в ходе учений жаркие бои развернулись не только в небе и на суше, но и в радиоэлектронном спектре. Мобильные группы РЭБ «давили» средства воздушной разведки, линии радиосвязи системы управления авиацией, отключали приемные устройства спутниковых радионавигационных комплексов и блокировали системы сотовой связи условного противника.

Профессионализм и выучка

После окончания маневров состоялся полевой смотр войск участников маневров. В ходе торжественного мероприятия президент России вручил награды 10 военнослужащим России, Китая и Монголии. Верховный главнокомандующий дал высокую оценку основному этапу маневров «Восток-2018».

— Все части и соединения выполнили поставленные задачи, — заявил Владимир Путин. — Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам.

По словам главы государства, маневры проведены на высоком уровне.

— Как Верховный главнокомандующий благодарю всех участников маневров «Восток-2018» за добросовестную службу, за профессионализм и выучку, — сказал президент. — Наш долг перед Россией, обращаюсь сейчас к российским военнослужащим, наш долг перед нашей страной, Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны, а если потребуется — и поддержать союзников. Поэтому будем и дальше укреплять наши вооруженные силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество.

Российский лидер поблагодарил принимавших участие в учениях военнослужащих Монголии и Китая, а также наблюдавших за маневрами военных атташе.

— Россия — миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы, — заявил президент. — Именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира. Я приветствую всех их.

В России всегда будут помнить, что в годы Второй мировой войны Россия, Китай и Монголия были союзниками и вместе противостояли агрессору, подчеркнул Владимир Путин. Сегодня они решают общую важную задачу, сообща обеспечивая стабильность и безопасность на евразийском пространстве, отметил глава государства.