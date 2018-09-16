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Обрушившийся на США шторм «Флоренс» ослаб до тропической депрессии

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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Шторм «Флоренс» ослаб до тропической депрессии и находится над американскими штатами Южная Каролина и Северная Каролина, сообщает 16 сентября Национальный центр по наблюдению об ураганах (NHC). Однако риск ливневых паводков и наводнений в результате разлива рек в большей части двух Каролин по-прежнему сохраняется.

Как уточняет ТАСС, максимальная скорость ветра в настоящий момент достигает 15,2 м/с. «Флоренс» находится в 35 км к юго-западу от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и движется в западном направлении со скоростью 3,6 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что «Флоренс» ослабнет до категории так называемой тропической депрессии менее чем через 12 часов.

По информации телеканала ABC News, жертвами стихийного бедствия стали уже 13 человек. На Восточном побережье США отменили более 1,3 тыс. авиарейсов. Более 27 тыс. жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч американцев остались без света.

Власти штатов Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине эвакуировали население прибрежных районов — более 1,5 млн человек.

Последнее усиление урагана «Флоренс» в США было зафиксировано 14 сентября. Позже его статус был понижен до шторма.

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