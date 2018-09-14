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Жителей США эвакуируют из-за урагана «Флоренс»

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Ураган «Флоренс» вызвал отмену более 1,3 тыс. авиарейсов на восточном побережье США. В штате Северная Каролина начались наводнения.

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В городе Нью-Берн экстренные службы спасли около 100 человек, сообщает CNN. Тех, кто всё еще дома, просят укрыться в самых высоких точках — например, на крыше.

Скорость ветра в эпицентре урагана достигает 150 км/ч, пишет «Газета.Ру».

13 сентября эксперты заявили, что «Флоренс» может нанести ущерб не менее $27 млрд. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот ураган может стать самым разрушительным за последние десятилетия.

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