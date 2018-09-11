Трамп объявил режим ЧП в штате Вирджиния из-за урагана «Флоренс»

В американском штате Вирджиния указом президента США Дональда Трампа объявлен режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана «Флоренс», пишет The Hill.

По словам американского лидера, власти «абсолютно и полностью готовы» к стихии, которая надвигается на восточное побережье страны.

Ранее режим ЧП был объявлен в штатах Северная и Южная Каролина, Мэриленд, а также в округе Колумбия. Региональные власти приняли решение об эвакуации жителей отдельных районов.

5 сентября ураган «Флоренс» достиг четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре превышала 59 м/с. На следующий день сообщалось, что шторм ослаб до третьей категории, но затем он вновь усилился.

Сезон ураганов длится в Атлантике с 1 июня по 30 ноября. Шторм расценивается как ураган, если скорость ветра достигает примерно 33 м/с.