Прямой эфир
Сюжет:

Жителей Петербурга предупредили о штормовом ветре

0
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штормовой ветер и ливневые дожди ожидаются в Санкт–Петербурге в среду, 12 сентября. Соответствующее предупреждение распространил региональный главк МЧС. Жителям посоветовали соблюдать осторожность в неблагоприятных погодных условиях.

По данным телеканала «78», скорость ветра при порывах может достигать 23 м в секунду.

Пешеходам рекомендовали избегать нахождения около крупных конструкций, не ходить под путепроводами, деревьями и рекламными щитами. Автолюбителям надо избегать нахождения около подземных переходов и подвальных помещений.

В Москве и Подмосковье погода на текущей неделе ухудшится из-за циклона с Норвежского моря. Как рассказали в Гидрометцентре, в столицу придут осенние дожди и холодная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС предупредило о надвигающихся на Подмосковье грозе и сильном ветре
Детский сад и школа пострадали из-за тайфуна в Хабаровском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017