Жителей Петербурга предупредили о штормовом ветре

Штормовой ветер и ливневые дожди ожидаются в Санкт–Петербурге в среду, 12 сентября. Соответствующее предупреждение распространил региональный главк МЧС. Жителям посоветовали соблюдать осторожность в неблагоприятных погодных условиях.

По данным телеканала «78», скорость ветра при порывах может достигать 23 м в секунду.

Пешеходам рекомендовали избегать нахождения около крупных конструкций, не ходить под путепроводами, деревьями и рекламными щитами. Автолюбителям надо избегать нахождения около подземных переходов и подвальных помещений.

В Москве и Подмосковье погода на текущей неделе ухудшится из-за циклона с Норвежского моря. Как рассказали в Гидрометцентре, в столицу придут осенние дожди и холодная погода.