Синоптики посулили похолодание в Москве на текущей неделе

Погода в Москве и Подмосковье на текущей неделе ухудшится из-за циклона с Норвежского моря. Как рассказали в Гидрометцентре, в столицу придут осенние дожди и холодная погода.

Надвигающийся циклон заставит воздушные массы динамично перемещаться над городом. Из-за этого заметно возрастет вероятность дождей и сильного ветра, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

Температура будет понижаться — днем около +20...+21 градуса, ночью похолодает до +10 градусов.

В понедельник, 10 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до +23 градусов. В ночь на вторник в столице похолодает до +10 градусов. Дождей не ожидается.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в столице уже завершилось самое длинное в истории европейской части России климатическое лето.