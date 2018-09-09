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Синоптик спрогнозировал «финальный аккорд» лета в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе. 

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«Воскресенье (9 сентября. — Ред.) у нас будет финальным аккордом в череде дней климатического лета, которое оказалось на целый месяц длиннее, чем положено, в этом году. Соответственно, мы закругляемся в плане невероятно теплой погоды», — приводит его слова RT.

По его словам, в понедельник, 10 сентября, в столице «немного посвежеет»: столбики термометра покажут до +21…+23 °С, но за счет «натекания облачности» к середине недели погода испортится. 

В город придет циклон и начнутся осенние ливни, что собьет температуру до +17…+20 °С. Однако к концу недели в Москву вновь вернется антициклон с солнечной погодой без осадков. Воздух прогреется до вполне комфортной температуры — +18…+21 °С.

Как отмечает синоптик, «бабье лето еще будет, но уже на достаточно умеренных сентябрьских показателях».

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