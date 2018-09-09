Синоптики пообещали теплую погоду в Москве 9 сентября

В воскресенье, 9 сентября, в столичном регионе сохранится теплая погода — до 25 градусов тепла, с переменной облачностью. Информацию об этом предоставил Гидрометцентр.

Ветер переменный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура воздуха в Москве опустится до 10–12 градусов.

4 сентября сообщалось, что из-за теплой погоды было принято решение о продлении летнего купального сезона, а также мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Москвы.