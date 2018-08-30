Теплая погода сохранится в Москве до понедельника

Теплая погода сохранится в Московском регионе до понедельника, 3 сентября, сообщили в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В пятницу, 31 августа, в столице немного похолодает, ночью и утром пройдут дожди. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а по области — до +26. К вечеру в городе ожидается переменчивая облачность.

В субботу и воскресенье, 1–2 сентября, осадков в Москве не предвидится. Температура в ночные часы составит 10–12 градусов тепла, а днем — до +26, сообщается на сайте Росгидромета.

В первые дни осени на столичный регион начнет оказывать свое влияние антициклон. В понедельник днем, несмотря на кратковременный дождь в утренние часы, столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.

29 августа в Москве был побит температурный рекорд для этой даты. Главная метеостанция города на ВДНХ к 11:00 зафиксировала температуру воздуха на отметке в +28, чего не наблюдалось с начала XXI века.