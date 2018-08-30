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Гуманитарную помощь доставили в затопленные районы Приморья

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Фото: ТАСС/Сергей Орлов
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Около 100 семей в Приморском крае получили гуманитарную помощь после наводнения в виде продуктов и предметов первой необходимости. Об этом сообщают в администрации региона.

Сотрудники Красного Креста передали в пункты временного размещения воду, продукты, микроволновки, чайники. Приморский центр социального обслуживания приобрел продукты долгого хранения, а также бытовую химию. В пунктах сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения продолжают принимать воду, консервы, сахар, детское питание, одежду и обувь. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти муниципалитетах — Уссурийске, Надеждинском, Михайловском, Черниговском и Октябрьском районах. Ночью 30 августа там прошли сильные дожди, выпало 40 мм осадков. Подтоплены 145 жилых домов и 247 придомовых территорий.

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