Температурный рекорд века для 29 августа побит в Москве

В столице побит температурный рекорд для 29 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Столбик термометра на главной метеостанции Москвы на ВДНХ поднялся до +28 градусов к 11:00, что стало рекордом для этого дня с начала XXI века, пишет RT.

Ранее температурный рекорд для 29 августа зафиксировали в 2002 году, когда температура воздуха составила +27,3 градуса, сообщает НСН. Абсолютный же рекорд был установлен в 1938 году, когда столбик термометра показал +34,9 градуса. Синоптики полагают, что температура воздуха в Москве в среду может достичь +31 градуса, превысив норму на 10 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.

Пока самым жарким днем месяца считается 28 августа, когда температура воздуха превысила +29 градусов. Рекорд по летней температуре был установлен в июле, когда зафиксировали температуру воздуха в +31,1 градуса.



