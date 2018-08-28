Самый жаркий день августа за последние 49 лет зафиксировали в Москве

Вторник, 28 августа, в Москве стал самым жарким днем месяца за последние 49 лет. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

Специалисты отмечают, что в прошлый раз подобные температуры были зафиксированы 28 августа 1969 года, когда воздух в Москве прогрелся до +37,2 градуса, отмечает «Газета.ру». По данным на 15:00 в столице на ВДНХ было зафиксировано +29,6 градуса, на Балчуге — +30,7 градуса. Синоптики также подчеркнули, что данные не являются окончательными, а максимальные температуры к концу дня будут выше. Точные показатели станут известны около 22:00 мск.

Как пишет НСН, предыдущий температурный рекорд августа был зафиксирован 4-го числа, когда столбики термометров поднялись до отметки +29,4 градуса.