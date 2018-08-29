Жаркая погода сохранится в столице в среду

Жаркая погода ожидает жителей Москвы в среду, 29 августа, передает Гидрометцентр. В регион могут прийти кратковременные дожди, предупредили синоптики.

Днем температура воздуха в столице прогреется до 27–29 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст. Ночью столбики термометров опустятся до 15–17 градусов.

В Подмосковье днем температура воздуха составит 25–30 градусов тепла, ночью — до 12–17 градусов.

Ранее синоптики назвали прошедший вторник, 28 августа, самым жарким днем месяца. Температура в Москве в этот день прогрелась до 30,7 градуса.