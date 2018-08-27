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Москвичам пообещали затяжное лето и теплую осень

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве в конце августа установится ясная и жаркая погода. Подобного затяжного лета в российской столице не было 140 лет. Об этом 27 августа агентству НСН рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура в дневные часы в Москве составит выше +25°С. В настоящий момент в городе среднесуточная температура на 8–9°С выше климатической нормы. Благодаря этому август 2018 года вошел в тройку самых теплых месяцев лета за всю историю метеорологических наблюдений.

Тишковец добавил, что погода не изменится с приходом осени и сентябрь будет достаточно теплым.

27 августа управление МЧС по Москве предупредило жителей и гостей столицы о 30-градусной жаре. Спасатели рекомендовали гражданам носить головной убор и одежду светлого цвета, а также избегать перегрева. В свою очередь, Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности.

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