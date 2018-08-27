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МЧС предупредило москвичей о 30–градусной жаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Управление МЧС по Москве предупредило гостей и жителей столицы о 30-градусной жаре. Такая температура воздуха ожидается в регионе в понедельник, 27 августа.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет днем 27 августа в Москву придет сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+31°С», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют в жаркую погоду быть внимательными к собственному самочувствию, избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлого цвета и носить головной убор. Избежать ухудшения самочувствия поможет употребление большого количества воды, отмечает «Газета.ру».

Накануне из-за жары Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики полагали, что столбики термометров в понедельник не поднимутся выше 28 градусов.

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