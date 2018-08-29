Прямой эфир

Синоптики назвали самый жаркий день августа в Москве

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым жарким днем с начала месяца в столице стал вторник, 28 августа. Температура в Москве сегодня днем прогрелась до 30,7 градусов, сообщает Гидрометцентр.

«На станции Балчуг 28 августа температура поднялась до 30,7 градусов, на станции ВДНХ — до 29,6», — приводит ТАСС слова главного специалиста учреждения Марины Макаровой.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится и в среду, 29 августа. Ожидается, что днем столбики термометров в столичном регионе покажут до 27–29 градусов. 30 августа в Москве и области похолодает, ожидаются дожди с грозами.

Ранее в центре погоды «Фобос», уходящий вторник побил температурный рекорд месяца за последние 49 лет. Предыдущий температурный рекорд августа был зафиксирован 4-го числа, когда столбики термометров поднялись до отметки +29,4 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам пообещали затяжное лето и теплую осень
Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017