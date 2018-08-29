Синоптики назвали самый жаркий день августа в Москве

Самым жарким днем с начала месяца в столице стал вторник, 28 августа. Температура в Москве сегодня днем прогрелась до 30,7 градусов, сообщает Гидрометцентр.

«На станции Балчуг 28 августа температура поднялась до 30,7 градусов, на станции ВДНХ — до 29,6», — приводит ТАСС слова главного специалиста учреждения Марины Макаровой.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится и в среду, 29 августа. Ожидается, что днем столбики термометров в столичном регионе покажут до 27–29 градусов. 30 августа в Москве и области похолодает, ожидаются дожди с грозами.

Ранее в центре погоды «Фобос», уходящий вторник побил температурный рекорд месяца за последние 49 лет. Предыдущий температурный рекорд августа был зафиксирован 4-го числа, когда столбики термометров поднялись до отметки +29,4 градуса.