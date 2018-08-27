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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в начале осени

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Осень в Москве и Подмосковье начнется с теплых, но несолнечных дней, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Днем 1 сентября температура воздуха в столичном регионе составит 21–26 градусов. Возможен кратковременный, но несущественный дождь. Будет дуть слабый южный ветер со скоростью 2 м/с.

Днем 2 сентября погода существенно не изменится. Воздух в столице прогреется до 20–25 градусов. Также возможен кратковременный дождь, будет дуть западный ветер со скоростью 2 м/с.

24 августа стало известно, что в течение ближайших двух лет в России планируется повысить экономический эффект от использования прогнозов погоды до 33,6 млрд рублей. Об этом сказано в «дорожной карте» по повышению эффективности работы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

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