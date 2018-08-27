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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 августа

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Жаркая и солнечная погода установится в Москве и области в понедельник, 27 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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«Температура воздуха в течение дня в Москве составит от +26 до +28 градусов», –– приводит данные синоптиков «Газета.ру».

В Московской области 27 августа воздух прогреется до +24…+29 градусов, ночью — до +10…+15 градусов.

Осадков в столичном регионе не ожидается.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Ветер южный, 3–8 м/с.

В ночь на вторник столбики термометров покажут +13…+15 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

26 августа сообщалось, что в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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