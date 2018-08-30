«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности в связи с повышенной вероятностью пожаров, грозы и сильных порывов ветра. Гидрометцентр России предсказывает дожди с грозами и усиление ветра до 12–17 м/с в Москве и Московской области во второй половине дня в четверг, 30 августа.

По прогнозу синоптиков, в Москве воздух в этот день прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье — до плюс 23–28. После 15:00 ожидаются дожди.

Дожди с грозами сохранятся до 31 августа.