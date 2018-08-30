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Синоптики предупредили о дождях в столице 30 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дожди с грозами ожидаются в московском регионе в четверг, 30 августа, сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, днем в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха поднимется до 25–27 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/c с порывами при грозе до 12–17 м/c. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Ночью столбики термометров опустятся до 13–15 градусов тепла. Сохранится вероятность дождя.

В Подмосковье днем воздух может прогреться до 23–28 градусов, ночью ожидается 10–15 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что самым жарким днем с начала месяца в столице стал вторник, 28 августа. Температура воздуха в этот день прогрелась до 30,7 градуса.

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