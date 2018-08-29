Москвичам устроят первый промышленный квест в рамках Дня без турникетов

Очедная акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября. Гостей ждут более 50 предприятий столицы и Подмосковья.

Ожидается, что в акции примут участие более 15 тыс. горожан, говорится в пресс-релизе, поступившем в iz.ru. Зарегистрироваться бесплатно можно на странице мероприятия.

В программе впервые появится промышленный квест. Он пройдет 31 августа на территории ВНИИМЕТМАШ — проектно-конструкторского института металлургического машиностроения им. А.И. Целикова.

Участников «отправляют в прошлое» предприятия. Им придется восстанавливать полувековую историю завода, искать промышленные артефакты, управлять технологичным оборудованием и строить 3D-модели.

Помимо экскурсий на предприятия, в рамках акции состоятся два открытых лектория. 31 августа в 19:00 в Лектории музея Москвы состоится встреча «История малых дел», в которой примут участие представители московского бизнеса, которые внесли вклад в развитие города. Они обсудят, как малый бизнес формирует современную городскую среду, задает тренды и меняет облик столицы.

1 сентября в павильоне «Космос» на ВДНХ состоится встреча «Взгляд в будущее». Ученые и популяризаторы науки поспорят о том, какой будет столица в ближайшем будущем.

31 августа в рамках «Дня без турникетов» состоится концерт. В 19:30 на территории особой экономической зоны Москвы «Технополис «Москва», (Волгоградский проспект, д. 42 корп. 24) сыграют Mgzavrebi, Tesla Boy, Brainstorm и другие.

1 сентября, в 13:00, в ангаре Хлебозавода (Новодмитровская ул., д. 1) состоятся уже ставшие традиционными «БеспринцЫпные чтения». По случаю Дня знаний Александр Цыпкин, Ингеборге Дапкунайте и Полина Максимова прочтут отрывки из произведений российских писателей на тему «Все профессии важны, все профессии нужны».

Акция «День без турникетов» проводится с 2012 года. За это время в ней приняли участие более 25 тыс. человек.