Круглосуточная уличная читальня заработала на ВДНХ

Круглосуточную читальню с эргономичными скамейками и зарядными устройствами открыли на территории ВДНХ около строения №230 на Кольцевой дороге, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Уникальный объект был создан в рамках проекта «Библиотеки северо-востока Москвы». Сейчас на выбор посетителей ВДНХ представлены несколько десятков книг, их ассортимент будет расти. Желающие могу сами принести книги в читальню, отметили в пресс-службе.

Оригинальный дизайн нового объекта, выполненного в виде деревянного куба, был разработан резидентом парка ремесел ВДНХ — архитектурно-производственной мастерской Uniquely.

Для удобства читателей пространство оборудовано эргономичными скамейками с удобной подсветкой и зарядными устройствами для смартфонов.

Ранее на территории выставочного комплекса появился первый в России аквариум с рыбами-роботами. В нем плавают пять механических лещей, которых не отличить от настоящих.