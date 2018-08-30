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Круглосуточная уличная читальня заработала на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Круглосуточную читальню с эргономичными скамейками и зарядными устройствами открыли на территории ВДНХ около строения №230 на Кольцевой дороге, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Уникальный объект был создан в рамках проекта «Библиотеки северо-востока Москвы». Сейчас на выбор посетителей ВДНХ представлены несколько десятков книг, их ассортимент будет расти. Желающие могу сами принести книги в читальню, отметили в пресс-службе.

Оригинальный дизайн нового объекта, выполненного в виде деревянного куба, был разработан резидентом парка ремесел ВДНХ — архитектурно-производственной мастерской Uniquely.

Для удобства читателей пространство оборудовано эргономичными скамейками с удобной подсветкой и зарядными устройствами для смартфонов.

Ранее на территории выставочного комплекса появился первый в России аквариум с рыбами-роботами. В нем плавают пять механических лещей, которых не отличить от настоящих. 

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