В Москве продлили купальный сезон в связи с теплой погодой

Купальный сезон в столице продлили в связи с сохранением теплой погоды в регионе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице, согласно долгосрочному прогнозу погоды Гидрометцентра, в первой половине сентября ожидаются высокие температуры, превышающие +25 градусов. В этой связи было принято решение о продлении летнего купального сезона, а также мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков также отметил, что на прошедших выходных больше 33 тыс. человек отдыхали в местах массового отдыха на водных объектах, из них около 1,5 тыс. человек купались.

Безопасность на воде ежедневно обеспечивают больше 120 сотрудников ГИМС и московских спасателей, а также больше 1 тыс. общественников. Как напоминает сайт kp.ru, перед началом летнего сезона 2018 года в Москве обустроили около 120 пляжей, 11 из которых — с купанием.

4 сентября сообщалось, что в связи с теплой погодой купальный сезон был также продлен в Курской области.