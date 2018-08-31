Новая оптическая иллюзия с пляжем и дверью озадачила Сеть

Пользователи соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзию, где надо угадать, что изображено на фото — пляж или дверь.

Снимком поделилась девушка с ником @rebeccareilly__. За несколько дней пост набрал более 34 тыс. лайков и свыше 19 тыс. ретвитов.

Is this a door or a beach??? Hahahaha😖🙄 pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy — 𝕓𝕖𝕔𝕜𝕪 (@rebeccareilly__) 24 августа 2018 г.

Сперва многие комментаторы заявили, что отчетливо видят синюю дверь. Однако, когда один из них перевернул снимок, пользователи увидели на фото пляж.

«Выглядит как дверь, но при повороте это пляж», — удивилась @WINEXXFINE.

«Какая часть этого должна быть дверью? Я пытаюсь увидеть дверь, но я не могу», — посетовал @JakeTodd10.

«Клянусь, это пляж, но мне нужно подтверждение», — написал @elliottwaringgg.

«Если это пляж, то темная линия по краю не имеет смысла, это наука», — утверждает @itsyoboyrudy.

«Чем темнее цвет, тем глубже вода со дна. Это выглядит как пляж для меня, и зеленоватый цвет у песка естественный. Я все еще могу ошибаться», — предположила @blckbangtan.