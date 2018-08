Новая оптическая иллюзия с пляжем и дверью озадачила Сеть

Пользователи соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзию, где надо угадать, что изображено на фото — пляж или дверь.

Снимком поделилась девушка с ником @rebeccareilly__. За несколько дней пост набрал более 34 тыс. лайков и свыше 19 тыс. ретвитов.

Is this a door or a beach??? Hahahaha😖🙄 pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy