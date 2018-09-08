Синоптики рассказали о погоде в Москве на День города

Тепло и без осадков будет в Москве в субботу, 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 23–25 градусов. Возможна переменная облачность, осадков и усиления порывов ветра не ожидается.

Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11–13 градусов, также без осадков.

В Подмосковье днем воздух прогреется до плюс 21–26 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до плюс 8–13 градусов, местами столбики термометров покажут плюс 4 градуса.

По прогнозам синоптиков, на День города в столице будет без осадков и до плюс 25 градусов.

Дожди придут в Москву в середине следующей недели, однако температура останется высокой.