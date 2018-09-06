Россиянам предсказали потопы, аварии и радиоактивное загрязнение

Минприроды выпустило доклад «Об охране окружающей среды», в котором подробно прогнозируется влияние климатических изменений на жизнь россиян. Опасность, по информации ведомства, грозит как людям, так и инфраструктуре.

В документе говорится, что на территории России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете. Среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год росли на 0,45 градуса за 10 лет. В среднем в мире этот показатель намного ниже — 0,18 градуса, сообщает «Коммерсантъ».

Обмеление рек на юге России и в Сибири может повлечь за собой дефицит воды для населения и экономических объектов. При этом уровень Каспийского моря, наоборот, повышается, и это грозит затоплением.

Также опасность представляет таяние вечной мерзлоты, грозящее «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».

Из-за повышения температуры в южных регионах прогнозируется увеличение количества железнодорожных аварий, так как температура коробит рельсы.

1 сентября Всемирная метеорологическая организация сообщила, что уровень Мирового океана за последние 25 лет повысился на 77 мм. Причиной этого назвали таяние ледников.