Ученые обнаружили в Арктике теплую «климатическую бомбу»

Ученые Йельского университета обнаружили в Арктическом регионе большой объем теплой и соленой воды. Она проникает в Канадский бассейн, расположенный севернее Аляски, и нагревает его.

За последние три десятилетия эти слои океана нагрелись почти в два раза, сообщает издание Science Alert. Из-за этого льды между Чукоткой и Аляской тают. Вода греется от солнечного излучения, затем арктический ветер угоняет ее на север.

Рано или поздно теплая вода поднимется к поверхности океана, и это сработает как своего рода «климатическая бомба» и приведет к таянию полярных льдов.

В начале августа международная команда ученых заявила, что даже в случае соблюдения всех условий Парижского соглашения по климату средняя температура Земли поднимется на 4–5 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем. В результате планета может превратиться в «теплицу», и многие регионы станут непригодными для обитания.