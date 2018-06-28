Ученые предсказали климатическую катастрофу в России

Быстрое изменение климата в северной части Баренцева моря скажется на экосистеме региона. Об этом рассказали норвежские ученые журналу Natural Climate Change.

Арктическая зона отступает в Баренцевом море из-за исчезновения ледового покрова, который подпитывал ее пресной холодной водой.

Исследователи пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды привело к тому, что в Арктике возникло «горячее пятно», которое неизбежно губительно скажется на экосистеме Баренцева моря.

17 апреля стало известно, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) хочет помочь жителям Эвенкии и Таймыра адаптироваться к изменению климата на севере Красноярского края. Исследователи считают, что древний уклад северян, включая рыбалку, оленеводство и собирательство, может в будущем исчезнуть из-за изменений климата. Эксперты WWF уверены, что на Таймыре уже через 10 лет претерпят изменения около трети арктических экосистем.