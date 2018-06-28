Климатолог РАН назвал хайпом новость о климатической катастрофе в России

Климатолог Института географии Российской академии наук Владимир Семенов в интервью порталу iz.ru заявил, что СМИ раздувают новость о климатической катастрофе в России, ссылаясь на заключение норвежских ученых.

Ранее норвежские ученые рассказали журналу Natural Climate Change о быстром изменении климата в северной части Баренцева моря, которое скажется на экосистеме региона. По мнению экспертов, арктическая зона отступает в Баренцевом море из-за исчезновения ледового покрова, который подпитывал ее пресной холодной водой.

Исследователи пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды привело к тому, что в Арктике возникло «горячее пятно», которое неизбежно губительно скажется на экосистеме Баренцева моря.

«Никакой катастрофы они не предсказали. Они пишут о том, что климатические изменения могут привести к неизвестным последствиям для экосистемы Баренцева моря, но ничего про катастрофу там не сказано. Не знаю, откуда это взялось. Скорее всего, какой-то испорченный телефон у вас. Баренцево море — один из важнейших элементов в Арктической климатической системе. Но изменения в его северной части ни к какой катастрофе, тем более для России, привести не могут. Это просто хайп, ничего страшного не произошло», — сказал Семенов.

По словам климатолога РАН, атлантическая вода, которая заходит в Баренцево море, располагается не на поверхности, а на глубине 200–400 м. Летом, в сезон таяния льдов, пресная вода изолирует от таяния льдов атлантическую теплую воду. Нагретая вода проходит дальше в Центральную Арктику. В нынешней ситуации, когда лед практически исчез, пресной воды поступает меньше. Соответственно, это приводит к нагреву Баренцева моря.

«Скорее всего, Баренцево море будет свободно от льда зимой. По крайней мере до меридиана Новой земли. Да, это будет серьезное потепление. Возможно, будут неизвестные изменения для экосистемы, но подобные периоды были и 6 тыс. лет назад. И, как мы видим, экосистемы всё пережили. В данном случае тоже ничего страшного не случится. Тем более что в целом сток пресной воды в Арктику увеличивается за счет северных рек», — заключил эксперт.

17 апреля стало известно, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) хочет помочь жителям Эвенкии и Таймыра адаптироваться к изменению климата на севере Красноярского края. Исследователи считают, что древний уклад северян, включая рыбалку, оленеводство и собирательство, может в будущем исчезнуть из-за изменений климата. Эксперты WWF уверены, что на Таймыре уже через 10 лет претерпят изменения около трети арктических экосистем.