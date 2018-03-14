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Ученые прогнозируют потепление в России на протяжении всего XXI века‍

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Фото: РИА/Владимир Астапкович
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Ученые рассказали, что на протяжении всего XXI века‍ в России прогнозируется потепление, причем рост среднегодовых температур будет идти существенно быстрее, чем в среднем на Земле.

Такие выводы содержатся в национальном докладе «Глобальный климат и почвенный покров России», представленном в Почвенном институте им. В.В. Докучаева.

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Согласно докладу, рост температур на 0,45 градуса за 10 лет, а в европейской части России — на 0,54 градуса, происходит существенно быстрее глобального потепления.

За последние 10 лет в мире потеплело лишь на 0,17 градуса. Ученые считают, что данная тенденция связана с тем, что потепление суши происходит быстрее по сравнению с океаном, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН подтвердил рост температуры и отметил, что наиболее интенсивное потепление ожидается в Арктике.

В целом к концу века среднеглобальная температура вырастет примерно на три градуса, однако с точностью это предсказать невозможно.

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