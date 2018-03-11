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Берег Карского моря ежегодно отступает на несколько метров

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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К эрозии берега Карского моря привело таяние вечной мерзлоты на российском побережье Арктики, линия моря ежегодно отступает из-за изменений климата до четырех метров в год, передает «РИА Новости» со ссылкой на центр «Антистихия».

В сообщении отмечается, что в арктической зоне России находятся пункты базирования атомных судов и кораблей ВМФ, несколько атомных электростанций и важные элементы систем коммуникаций, которые, в случае продолжения таяния мерзлоты и наступления на сушу моря, могут стать источниками техногенных катастроф.

В зоне высокого риска находятся Чукотка, бассейны верхнего течения Индигирки и Колымы, юго-восточная часть Якутии, значительная часть Западно-Сибирской равнины, побережье Карского моря, Новая Земля и часть островной мерзлоты на севере Европейской России.

Ранее России предсказали рост числа природных катастроф из-за глобального потепления.

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