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Климатологи назвали страны, которые исчезнут из-за глобального потепления

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Фото: РОСКОСМОС/Сергей Рязанский
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Зима 2017-2018 годов стала самой холодной и снежной за несколько десятилетий. Связано ли это с изменением климата, кто сможет заработать на климатических изменениях, как предотвратить потерю Россией 2–3% ВВП и тысяч гектаров земли к 2050 году и какие страны могут исчезнуть из-за глобального потепления? Ответы на эти и другие вопросы на круглом столе «Известий» дали климатологи, экономисты, врачи и математики.

В дискуссии приняли участие Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН; Мeхман Мамедов, кардиолог, профессор, эксперт «Лиги здоровья нации»; Марина Салтыкова, заведующая лабораторией изучения проблем изменения климата, биoметeорoлoгии и арктической медицины ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России; Владимир Гoрдин, профессор департамента математики факультета экономических наук НИУ ВШЭ, почетный сотрудник Гидрометеослужбы России; Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ, а также Игорь Макаров, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Будет жарко

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