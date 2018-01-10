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Нью-Йорк обвинил крупнейшие нефтяные компании в изменении климата

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Власти Нью-Йорка подали иск на крупнейшие нефтяные компании мира. Истец обвиняет ответчиков в потворстве изменениям климата и намерен взыскать миллиарды долларов.

Ответчиками по делу выступают BP Plc, Chevron Corp., ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell Plc, сообщает «Интерфакс».

Мэр города Билл де Блазио заявил, что компании знали о последствиях своей деятельности, но вводили общество в заблуждение, чтобы сохранить прибыть. Он добавил, что нефтяные компании должны «разделить с Нью-Йорком затраты на обеспечение безопасности».

Городские пенсионные фонды с объемами активов в $189 млрд откажутся от инвестиций в нефтегазовые и угольные компании, резюмировал де Блазио.

Ранее стало известно, что более четверти планеты может высохнуть, если Земля прогреется еще на один градус Цельсия.

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