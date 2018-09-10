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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 10 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В понедельник, 10 сентября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +23 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

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Днем облачно, без осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 м/c. Температура воздуха в течение дня от +21 до +23 градусов», –– приводит сообщение синоптиков «Газета.ру».

В ночь на вторник в столице похолодает до +10...+13 градусов.

В Подмосковье в понедельник столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов. Ветер до 10м/с.

Ночью температура опустится до +7...+12, местами возможно до +3.

4 сентября сообщалось, что из-за теплой погоды было принято решение о продлении летнего купального сезона в Москве.

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