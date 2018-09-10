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В Москве завершилось самое длинное климатическое лето

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики сообщили о завершении в Москве самого длинного в истории европейской части России климатического лета. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

По прогнозам метеорологов, до конца начавшейся недели в столице будет пасмурно и дождливо, дневная температура будет постепенно понижаться. В понедельник, 10 сентября, столбики термометров в городе покажут +19...+21 градус, в Подмосковье — от +17 до +22 градусов, сообщает сетевое издание m24.ru. Также ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Несмотря на ухудшение погоды в городе, температурный фон будет оставаться в пределах климатической нормы. 12 и 13 сентября ожидаются проливные дожди, температура воздуха составит от +18 до +20 градусов в дневные часы и от +9 до +11 градусов ночью. В пятницу, 14 сентября, ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха днем составит +19...+21 градус, ночью же столбики термометров опустятся до +5 градусов.

В выходные в Москву вернутся дожди из-за нового циклона с запада. Столбики термометров покажут днем не более +16...+21 градуса, ночью — не более +9...+14 градусов.

3 сентября сообщалось, что лето 2018 года стало одним из самых теплых в истории метеонаблюдений для жителей центральных регионов России, а аномалии средней температуры воздуха за летний период составили +2...+3 градуса.

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