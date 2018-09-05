Детский сад и школа пострадали из-за тайфуна в Хабаровском крае

В Советской Гавани (Хабаровский край) введен режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой. В результате тайфуна пострадали школа и детский сад.

Тайфун «Джеби» действует в хабаровском крае вторые сутки, самый сильный удар стихии пришелся на восточное побережье. В Советской Гавани ветер снес металлические крыши школы и детского сада. При падении кровли в школе пострадала 12-летняя девочка, ее доставили в больницу с переломом лодыжки. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По факту получения ребенком травм возбуждено уголовное дело.

В Ванино сильным порывом ветра было повалено дерево, оно упало на маму с ребенком. У малыша остались царапины, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным синоптиков, сила циклона ослабевает, тайфун «Джеби» смещается в Охотское море.

Тайфун «Джеби» прошелся по территории Японии и стал самым мощным в стране за последние 25 лет. Погибли не менее 11 человек, еще порядка 600 пострадали. Наибольший ущерб нанесен префектурам Осака, Киото и Хего.