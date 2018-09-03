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МЧС предупредило о надвигающихся на Подмосковье грозе и сильном ветре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителей Московской области предупредили о грозе и сильном ветре, которые надвигаются на регион. Непогода накроет Подмосковье в ближайшие часы. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«В ближайшие один-два часа на смену теплой сухой солнечной погоде придет гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — цитирует сообщение ведомства «Газета.ru». Такая погода сохранится до вечера.

Жителям рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и деревьев, проявлять осторожность при выходе на улицу, сообщает НСН.

Ранее в погодном центре «Фобос» пообещали, что погода в Москве до конца рабочей недели будет теплее климатической нормы. Температура примерно на четыре градуса будет выше средних многолетних значений.

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