Москвичам пообещали теплую погоду до конца рабочей недели

До конца рабочей недели погода в Москве будет заметно теплее климатической нормы. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Центре погоды «Фобос».

Температура будет примерно на четыре градуса выше средних многолетних значений, передает агентство городских новостей «Москва».

Ночи будут прохладными, до 9–14 градусов, а днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

Ранее, 3 сентября, синоптики сообщили, что в столице в понедельник будет облачно, в Подмосковье возможны дожди. Воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов.