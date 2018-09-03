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Москвичам пообещали теплую погоду до конца рабочей недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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До конца рабочей недели погода в Москве будет заметно теплее климатической нормы. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Центре погоды «Фобос».

Температура будет примерно на четыре градуса выше средних многолетних значений, передает агентство городских новостей «Москва».

Ночи будут прохладными, до 9–14 градусов, а днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

Ранее, 3 сентября, синоптики сообщили, что в столице в понедельник будет облачно, в Подмосковье возможны дожди. Воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов.

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