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Синоптики рассказали о предстоящем бабьем лете в Москве

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Фото: Global Look Press/Roman Denisov
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Теплая погода ждет москвичей в начале сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Центральной части России, в частности в столичном регионе, холодный фронт постепенно уходит на восток, поэтому ожидается комфортная солнечная погода без осадков. Специалист добавил, что 31 августа температура воздуха составит +23...+25 градусов, 1 и 2 сентября ожидается переменная облачность без осадков, сохранится повышенный фон атмосферного давления в столице. Температура воздуха в ночные часы составит +9...+14 градусов, днем от +21 до +26 градусов, что на 4,5 градуса выше нормы. Теплая погода сохранится в столице и в начале сентября.

«Прогноз на ближайший месяц достаточно хороший, классическое бабье лето — можно рассчитывать на теплую и комфортную погоду с большим количеством солнечных дней и минимальными осадками», — рассказал Тишковец в беседе с RT.

По словам синоптика, температура воздуха будет превышать норму на 3,4 градуса, а норма дневной температуры сентября составляет порядка +17 градусов. Во второй половине месяца будут дожди, а температура воздуха вернется к нормативным показателям.

29 августа синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни учебного года. 1 сентября осадков не ожидается, температура воздуха составит +23...+24 градуса. 2 и 3 сентября погода существенным образом не изменится.

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